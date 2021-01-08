شكرا لقرائتكم خبر عن «المرافعات الشرعية» و«حماية الطفل» على طاولة الشورى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل مجلس الشورى عقد جلساته العادية من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة -عبر الاتصال المرئي- الأسبوع المقبل لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. ويستمع في جلسته العادية الثالثة عشرة التي يعقدها الإثنين القادم إلى تقرير من لجنة المياه والزراعة والبيئة، يتضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، ويصوّت على عددٍ من توصيات اللجنة المقدمة في ضوء دراسة التقرير، كما يستمع في ذات الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتليفزيون للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، قبل طرح توصيات اللجنة بشأن التقرير للتصويت في الجلسة.

ويحسم المجلس قراره بالتصويت على ما توصلت إليه لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار من توصيات تجاه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على التقرير السنوي للوكالة.

ويطرح المجلس أمام أعضائه للمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، وما ورد في تقرير اللجنة من توصيات حياله، وكذلك تقريران مقدمان من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، والتقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1440/‏ 1441هـ.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادًا إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء وتعديل نظام حماية الطفل.

ويصوّت المجلس في جلسته العادية الرابعة عشرة التي يعقدها، الثلاثاء القادم، على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقاري للعام المالي 1440 /‏ 1441هـ، كما يستعرض وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1440/‏ 1441هـ. ويناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، وما ورد في تقريري اللجنتين من توصيات حيال التقريرين.

وأدرج المجلس ضمن جدول أعماله للمناقشة تقريرًا من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع تعديل المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية المقدم استنادًا للمادة «23» من نظام مجلس الشورى.