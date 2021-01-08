شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة بطوكيو تدعو السعوديين للالتزام بـ «الاحترازات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناشدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في طوكيو رعاياها المواطنين المتواجدين في كل من طوكيو، وكاناغاوا، وسايتاما، وتشيبا، الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بتعليمات السلطات المحلية، على إثر إعلان فرض حالة الطوارئ لمدة شهر بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ودعت السفارة المواطنين إلى أنه في حال حدوث أي طارئ يمكنهم التواصل على الأرقام المعلنة في موقع السفارة والحساب الرسمي في تويتر.