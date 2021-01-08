شكرا لقرائتكم خبر عن 8 بلاغات «معقمات وزحام» بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 8 بلاغات بمخالفة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19».

وشملت المخالفات بلاغا واحدا بشأن عدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، وبلاغا واحدا بشأن النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت، وبلاغا لوجود زحام داخل المنشآت، إضافة إلى 5 بلاغات حول مخالفة الاشتراطات الصحية للعمال.

ولم يتلق المركز أي بلاغات عن المخالفات في مساكن العمال، أو الإخلال بإحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مطالبا بالحرص على ارتداء الكمامات داخل المنشآت طوال الوقت، والالتزام بعدم التزاحم عند دورات المياه، ومغاسل الوضوء.