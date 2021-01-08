شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية أمير الشرقية.. تدشين برنامج «الأسرة والإجازة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر الدويش، أمس، برنامج «الأسرة والإجازة» الذي ينظمه الفرع، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبتوجيه ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ، في إجازة الربيع للعام الحالي 1442هـ، وذلك عبر كلمات ومحاضرات وندوات وملتقيات دعوية متنوعة يقدمها نخبة من الدعاة في عدد من المساجد والجوامع ومصليات المتنزهات بالمنطقة، وعبر الوسائط الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويستهدف البرنامج إقامة 460 فعالية، ما بين محاضرة وكلمة دعوية وتوعوية، تقام بمدن ومحافظات المنطقة تزامنا مع بداية إجازة الربيع.

وعقب التدشين، أشاد الدويش بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بشكل عام، ومنها إطلاق البرامج التوعوية التي تلامس حاجة المجتمع بمختلف فئاته من أجل المساهمة الفاعلة في بناء مجتمع مثالي متمسك بالتعاليم والقيم النبيلة.