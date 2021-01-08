شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 24 مخيما عشوائيا.. وإنذار 5 ورش غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت إدارة المراقبة والنظافة العامة، التابعة لبلدية غرب الدمام، 24 مخيما عشوائيا، بعد إشعار أصحابها بضرورة الإزالة، وذلك استمرارا لجهود المحافظة على المظهر العام، وبالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، ومطار الملك فهد الدولي.

وتواصل إدارة الرقابة والنظافة، ضبط وحجز الدبابات المخالفة في المتنزه البري، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة الدمام، ومرور المنطقة، وذلك ضمن الحملات المتواصلة لمنع المخالفات، وحرصا على سلامة الجميع.

كانت الإدارة قد أغلقت ورشتين، وأنذرت 5 أخرى، ضمن حملاتها على الورش بالمنطقة الصناعية دلة، مع التوضيح لأصحابها الطرق النظامية والرسمية للاستثمار في المناطق الصناعية.

من ناحية أخرى، واصلت إدارة صحة البيئة، جولاتها على المنشآت الغذائية، للتأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا».