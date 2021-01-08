شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شباك «محظورة» في مياه المملكة الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت ورشة عمل «ضوابط وسائل الصيد في الخليج العربي»، التي نظمتها وحدة الثروة السمكية بمحافظة الجبيل، بالتعاون مع بعض المختصين من مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، أنواع الشباك المحظور استخدامها في المياه الإقليمية للمملكة، إذ يمنع استخدام شباك الصيد متعددة الطبقات، وجميع أنواع شباك صيد الأسماك المصنوعة من مادة النايلون، سواء أحادية أو متعددة الخيوط، وشباك الجر السطحي، والشباك الخيشومية العائمة «المتحركة» المعروفة بالهيالي، وأي نوع من شباك صيد الأسماك التي تكون سعة فتحاتها أقل من «2» بوصة، والشباك الخاصة بصيد الروبيان التي تقل سعة فتحاتها عن «1.5» بوصة.

ويسمح باستخدام شباك الجر القاعي لصيد الروبيان فقط، كما يسمح بالصيد الجانبي من الأسماك وبحد أقصى عدد «4» ثلاجات أسماك فقط، وصيد أسماك الميد بواسطة السالية، والتي سعة فتحاتها «1.5» بوصة ويمنع استخدامها في صيد أي أنواع أخرى من الأسماك.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري أن هذه الورشة تأتي ضمن ورش العمل السابقة للفرع والجهات التابعة له ضمن مشروع تدريب وتطوير كوادره الفنية والإدارية العاملة بمختلف قطاعات الوزارة، الذي يعكف على تنفيذها فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن هناك محظورات في مياه الخليج العربي أيضًا، ويمنع استخدام شباك الصيد متعددة الطبقات، وجميع أنواع شباك صيد الأسماك المصنوعة من مادة النايلون، وكذلك استخدام القراقير التي سعة فتحاتها أقل من «2» بوصة، على ألا تكون مصنوعة من مادة البلاستيك، واستخدام شباك الجر السطحي.

ويسمح باستخدام شباك الجر القاعي لصيد الروبيان فقط ويسمح بالصيد الجانبي من الأسماك وبحد أقصى عدد «4» ثلاجات أسماك فقط، كما يمنع استخدام الشباك الخيشومية العائمة «متحركة» المعروفة بالهيالي، ويمنع استخدام أي نوع من شباك صيد الأسماك التي تكون سعة فتحاتها أقل من «2» بوصة.

وأكد منع استهداف صيد أسماك القرش، ما عدا الصيد الجانبي منه، وصيد الثدييات البحرية «عرائس البحر والدلافين» والسلاحف أو جمع بيضها أو الإتجار في منتجاتها، ومنع صيد أسماك الزينة والأحياء المرجانية والقواقع البحرية أو الإتجار فيها.

ويمنع الصيد التجاري لكافة أنواع الأحياء المائية لغير الأشخاص المرخص لهم بالصيد من قبل الوزارة، فيما يسمح للمتنزهين أو الأفراد الذين لا يملكون تصريح الصيد بالصيد بوسيلة الخيط والسنارة فقط وما عداهما فيعتبر مخالفًا.