شكرا لقرائتكم خبر عن جولات على مواقع الدبابات البرية بـ «نصف القمر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، حملة رقابية مشتركة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، على مواقع الدبابات البرية بشاطئ نصف القمر، للتحقق من تطبيق معايير السلامة، ورصد مخالفات الأنظمة العامة.

وكثفت البلدية، جولاتها الرقابية على المنشآت النسائية، للتأكيد على المحافظة على الممارسات الصحية السليمة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية.

وواصلت إدارة الرقابة الفنية، بالتعاون مع إدارة الأسواق، الجولات الميدانية، وذلك ضمن حملة الرقابة الدورية على المنشآت التجارية، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البلدية.