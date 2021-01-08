شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف طني «فراولة ويوسفي» فاسدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت أمانة الشرقية نصف طن من فاكهة «الفراولة» الفاسدة، من خلال جولات المراقبين الصحيين من منسوبي وكالة الخدمات، التابعة للإدارة العامة لشؤون الأسواق بالأمانة، وذلك قبل توزيعها بسوق الخضار المركزي، حرصًا على الصحة العامة.

وضبط المراقبون الصحيون كذلك شحنة فاسدة من فاكهة «اليوسفي»، يُقدّر وزنها بطن ونصف الطن، بسوق الخضار المركزي بالدمام، وذلك خلال الجولات المكثفة للمراقبين الصحيين؛ للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة قبل البيع.