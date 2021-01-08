شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 10 مبان «آيلة للسقوط» شرق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت إدارة مراقبة المباني، التابعة لبلدية وسط الدمام، عشرة مبانٍ آيلة للسقوط، تشكّل خطرًا على المنازل المجاورة، والمارة، وتم إشعار المُلاك بضرورة مراجعة البلدية، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة المتعلقة بالهدم والإزالة.

من ناحيتها، واصلت إدارة التشوّه البصري، أعمالها في إزالة اللوحات الدعائية المخالفة، في عدد من الطرقات والأحياء، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوهات البصرية.

كانت البلدية قد أنجزت رفع 2300 متر مكعب من الأنقاض، وإزالة 104 لوحات مخالفة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لأعمال النظافة العامة، وتحسين المشهد الحضري، من خلال إزالة التشوّهات البصرية، ورفع الأنقاض داخل الأحياء.

وواصلت بلدية وسط الدمام جولاتها الرقابية على المنشآت والمراكز التجارية؛ لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.