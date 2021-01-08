شكرا لقرائتكم خبر عن المرحلة الثانية.. 9 ملايين ريال لـ«المردم البيئي» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أمانة محافظة الأحساء، أعمالها في مشروع إنشاء الخلية الهندسية للنفايات «المرحلة الثانية»، وذلك بناء على المخطط الإستراتيجي في تصميم المردم البيئي العام.

وكشف أمين الأحساء م. فؤاد الملحم، أن تكاليف إنشاء هذه المرحلة، تُقدر بنحو 9 ملايين ريال، وذلك تعزيزًا لإستراتيجيات الأمانة وخططها في تطبيق وسائل المحافظة على البيئة، عبر استخدام عناصر تقنيات الردم الصحي.

وأوضح أن المردم البيئي يضم 6 خلايا هندسية، وتم إنشاء وتشغيل «الخلية 1»، والأعمال جارية لإنشاء وتشغيل «الخلية 2»، وتتواصل خطوات إنشاء وتشغيل الخلايا الهندسية الأخرى، وفق الخطط المرحلية للمشروع بصفة عامة.

وأشار إلى أن إنشاء الخلايا الهندسية في المردم البيئي، يتم بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية، وتكون هذه الخلايا مُبطنة بطبقة تمنع تسرب العصارة لباطن الأرض واختلاطها بالمياه الجوفية، مؤكدًا مراعاة النمو السكاني، وارتفاع معدلات النفايات مستقبلًا، إضافة إلى إنشاء محطة لمعالجة عُصارة النفايات، وتحويلها إلى «مياه رمادية»، والاستفادة منها في الري الزراعي.