شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار 65 منشأة غذائية.. وزراعة 100 شجرة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنذرت بلدية وسط القطيف، 65 منشأة غذائية، لتدني مستوى النظافة، ووجود عمالة بدون شهادة صحية، وتم تطبيق لائحة الغرامات والاشتراطات الصحية بحق المخالفين، وذلك امتدادا لمبادرة «رقابة وثقافة»، والتي تعنى بالارتقاء بالمنشآت الغذائية، وتحسين المشهد الحضري فيها.

من ناحيتها، أطلقت إدارة الحدائق والتشجير، بالتعاون مع فريق «كيان الخير» بسيهات، مبادرة «قطيفنا خضراء»، وبدأت بزراعة 100 شجرة في شارع طارق بن زياد، تعزيزا لجهودها في زيادة المسطحات الخضراء، وتحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، ضمن برامج الشراكة المجتمعية.

وبدأت بلدية سيهات أعمال إعادة تأهيل وسفلتة شارع معاذ بن أنس، بطول 700 متر، وعرض 30 مترا، ضمن مشاريع صيانة الطرق بالمحافظة.

أما بلدية تاروت، فأحالت 14 منشأة غذائية وصحية للجنة إعادة التأهيل، ضمن برامج مبادرة «تأهيل» التي تعنى بالارتقاء بالمنشآت، وتميزها حسب الضوابط الصحية والنظامية.

وتواصل بلدية محافظة القطيف جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص والآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافة إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبا للازدحام.