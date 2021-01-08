الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

سناب شات تعلق حساب ترامب إلى أجل غير مسمى

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت شركة “سناب شات”، مساء أمس الخميس، تعليق حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى أجل غير مسمى بعد أحداث الشغب في مبنى الكابيتول الأربعاء.

وأوضح موقع “هيل” الأمريكي، أن متحدث باسم الشركة قال: “يمكننا أن نؤكد أنه في وقت سابق أغلقنا حساب سناب شات الخاص بالرئيس ترامب”.

وأضاف أن الشركة قلقة بشأن الخطاب الصادر عن ترامب والهجمات على المؤسسات الديمقراطية.

وكان مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لـ”فيسبوك”، قال إن الشركة ستمدد الحظر على حسابي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على “فيسبوك” و”إنستجرام” لأسبوعين على الأقل حتى اكتمال عملية انتقال السلطة، أو ربما لأجل غير مسمى.

أما شركة تويتر، فأغلقت حساب ترامب لمدة 12 ساعة بعد إزالة التغريدات المحرضة، مؤكدة أنه إذا لم تتم إزالتها سيظل الحساب مقفلًا.

