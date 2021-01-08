كامالا هاريس تتوعد مقتحمي الكونجرس: سنحاسب الجميع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أن من هاجموا واقتحموا الكونجرس الأمريكي أمس، من المتطرفين وسنحاسب الجميع.

وقالت هاريس في كلمة لها اليوم الخميس: “سنحاسب أولئك الذين خالفوا القانون سواء أكانوا مواطنين عاديين أم عاملين بوكالات إنفاذ القانون”.

وأضافت أنها والرئيس جو بايدن سيعملان على بناء أمريكا أكثر مساواة وعدالة، كما سيحميان حق كل ناخب في البلاد بغض النظر عن خلفياته.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، طالب باحترام الدستور الأمريكي، في كلمة له اليوم الخميس، على خلفية اقتحام عدد من أنصار سلفه دونالد ترامب الكونجرس، الليلة الماضية.

ولفت بايدن إلى أن من شارك في أحداث اقتحام الكونجرس أمس، إرهابيون محليون، موضحًا أنه لم يكن مفاجئًا لأن الرئيس ترامب سخر من القانون والدستور لمدة 4 سنوات.

وقال إن ترامب حاول استخدام الغوغاء لإسكات أصوات الناخبين، مشيدًا بجهود الجهاز القضائي الأمريكي.

وأشار إلى أن أمس كان واحدًا من أكثر الأيام قتامة في تاريخ أمريكا، مؤكدًا أنه كان فوضى خالصة.

