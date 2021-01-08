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نانسي بيلوسي: ترامب خطر على أمريكا ويجب تنحيته

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

نانسي بيلوسي: ترامب خطر على أمريكا ويجب تنحيته

نانسي بيلوسي: ترامب خطر على أمريكا ويجب تنحيته

متابعات الخليج 365 - متابعة

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الخميس، لتفعيل التعديل الـ 25 في الدستور الخاص بعزل الرئيس، مناشدة وزراء الرئيس ترامب لعزله؛ لأنه الرئيس الأخطر في تاريخ أمريكا، بحسب تعبيرها.

وأضافت قائلة: “نحن لا نعيش في جمهورية تعتمد على الفساد”، مؤكدة أن ترامب بات يشكل خطرًا على الولايات المتحدة.

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وتابعت ألّا أحد تصور إمكانية تحريض الرئيس الأمريكي الناس على العنف، وفقًا لقولها. مشددة على أن تنحية الرئيس ترامب أمر بالغ الأهمية.

كذلك أشارت إلى أن الديمقراطيين يضغطون من أجل محاسبة ترامب، وأن ما فعله الرئيس ترامب هو محاولة لتقويض الانتخابات.

إلى ذلك، شددت على أن هناك العديد من المطالب لعزل الرئيس ترامب، واتهمته بتحريض أنصاره على تمرد مسلح ضد أمريكا.

Capitol الكابيتول.. 200 عام من الاحتجاجات والتفجيرات وحوادث الاغتيال

يشار إلى أن الاستقالات كانت توالت عقب أعمال شغب وقعت بعد أن خاطب ترامب حشدًا كبيرًا في واشنطن غذته مزاعم الرئيس المتكررة بأنه خسر انتخابات نوفمبر بسبب تزوير الانتخابات، وهو ما لم يتم إثباته.

فقد اخترقت مجموعة من الغوغاء مبنى الكابيتول بينما كان المشرعون يعملون على التصديق على أصوات المجمع الانتخابي، التصديق الذي أدى بالأخير إلى إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وعلى الرغم من عودة الحياة إلى العاصمة واشنطن، اليوم الخميس، ورفع حظر التجول، إلا أن مسؤولًا في البنتاغون كان أكد أن تعبئة الحرس الوطني ستستمر حتى تنصيب الرئيس جو بايدن في 20 يناير.

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كما أوضح المسؤول شريطة عدم البوح باسمه، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، أن وزارة الدفاع طلبت رسميًا في وقت إرسال حوالي 6200 من أفراد الحرس الوطني من ست ولايات شمال شرق البلاد للمساعدة في دعم شرطة الكابيتول وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون في واشنطن في أعقاب أعمال الشغب الدامية التي وقعت أمس في مبنى الكابيتول.

وأشار إلى أن القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميللر، وقع أوامر بتفعيل الحرس الوطني من فرجينيا وبنسلفانيا ونيويورك ونيوجيرسي وديلاوير وماريلاند لمدة تصل إلى 30 يومًا.

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ذي القرنين

رواية أحد حراس الكونغرس عن اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول  ذو القرين الكونجرس f3b6f007 0bee 4eef 8aff e24db9b4e9ee ترامب ErEuG95XEAIqB4S 1 ErEy7oOXIA0LIb

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