شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تعافي 10 من «كورونا المتحور».. ومليون مسجل للتطعيم باللقاح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي اكتشاف 10 حالات إصابة بفايروس كورونا المتحور في المملكة تم عزلها والمتابعة المستمرة لها، مشيراً إلى فحص 27 شخصاً خالطوا المصابين تبين خلوهم من الإصابة، مؤكداً تعافي المصابين من «كورونا المتحور»، ولا توجد حالياً حالات نشطة بهذا التحور.

وكشف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أمس، أن عدد المسجلين للحصول على اللقاح ضد كورونا تجاوز مليون شخص، واصفاً الإقبال على التطعيم باللقاح بالمرتفع، إذ بلغ عدد من تلقوا التطعيم بالجرعات حتى الآن 137.862 شخصاً، معتبراً أن هذه المرحلة تعتبر الأقوى والأهم في مواجهة هذه الجائحة، مطمئناً الجميع بأن بعض من تلقوا الجرعة الأولى بدأوا في أخذ الجرعة الثانية من اللقاح. وأكد الدكتور العبدالعالي انحسار وانخفاض الإصابات بنسبة 97.8% من أعلى حصيلة للحالات تم رصدها في المملكة قبل أشهر، وحتى اليوم، إذ يستمر رصد المستويات المتدنية والمحدودة جداً في أعداد الإصابات، وهذا يدل على السيطرة والتحكم، كما أظهرت خريطة الإصابات الأسبوعية انخفاض الإصابات في المناطق كافة خلال الأسبوع الماضي. وحول الموجة الثانية، أشار إلى أن الفايروس لايزال منتشراً، والمملكة من ضمن الدول التي ترصد تحسناً وانخفاضاً في عدد الحالات وانحساراً لهذا المرض وتحكماً وسيطرة أقوى وأفضل، لافتاً إلى أن رصد التحورات من طبيعة هذا الفايروس، إذ تم رصد آلاف التحورات منذ بدء الجائحة، واتخذت المملكة أخيراً إجراءات المتابعة والرصد والحجر الصحي ومتابعة القادمين من السفر مباشرة وإجراء التسلسل الجيني الدقيق الذي يتم من خلاله الكشف عن هذه التحورات والذي يستغرق عادة ما بين 10-12 يوماً. وأشار متحدث «الصحة» إلى ثلاثة أمور رئيسية متعلقة بالدراسات والمعلومات والبيانات العلمية حول تحورات كورونا، وهي أنه حتى الآن لم يثبت أي ارتباط بين هذا التحور ومستوى أو قوة ضراوة أو حدة المرض، كما أنه لم يثبت أي ارتباط بين هذا التغير أو تأثيره على فعالية اللقاحات ضد الفايروس، فاللقاحات مؤثرة في التحورات، وأن الاحترازات الوقائية الأساسية -وأهمها ارتداء الكمامة والبعد لمسافة كافية وتجنب التجمعات- أمور فعالة للحماية من انتشار الفايروس في مثل هذه التحورات. وكشفت وزارة الصحة أمس تسجيل 108 إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد، وتعافي 138 حالة إضافية، ووفاة 6 حالات.

ووفقاً لإحصاء «الصحة»، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في المملكة 363.485 حالة، من بينها 2170 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 328 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 355.037 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6278 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا إلى 97.67%، فيما انخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 0.59%، وبلغت نسبة الوفيات 1.72%.