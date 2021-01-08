شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الشثري» يوضح حكم من تيمم وبدأ الصلاة ثم ظهر الماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، أمس الخميس، حكم مَن تيمم وبدأ الصلاة ثم ظهر الماء.

وأجاب الشيخ سعد الشثري، في لقاء ببرنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، إن الإنسان إذا شاهد الماء أثناء صلاته التي تيمم لها يلزمه الوضوء لتلك الصلاة، لأن النبي ﷺ قال "الصعيد الطيب طهور المسلم ولو عشر سنين إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته".

وأشار إلى أن قوله ﷺ "إذا وجد الماء" لم يفرق بين كونه قد وجد الماء في أثناء الصلاة أو في غير وقت الصلاة، وأن ذلك يدل على لزوم الوضوء بمجرد حضور الماء.