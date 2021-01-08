شكرا لمتابعة خبر عن وفاة العلامة الغامدي عن عمر يناهز الـ 73 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

توفي أستاذ الفقه والمدرس بالمسجد النبوي الشريف، الشيخ العلامة الدكتور علي بن سعيد الحجاج الغامدي، أمس الخميس، عن عمر ناهز الـ 73 قضاها في طلب العلم ونشره وتدريسه بمسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وأوضح ابنه، أن آخر كلامه -رحمه الله-: "اللهم الرفيق الأعلى‏ اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى، كررها ثلاثاً ثم فارق الحياة"، فيما سوف يصلي عليه في المسجد النبوي الشريف بعد صلاة الفجر اليوم والدفن في مقبرة البقيع.