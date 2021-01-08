شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار على الرياض والليث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

هطلت اليوم أمطار متوسطة على مدينة الرياض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

كما هطول أمطار على الرياض والليثهطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وصواعق رعدية ممطرة على أجزاء متفرقة من محافظة الليث والمراكز التابعة لها من القرى والهجر، شملت مركز غميقة، وبني يزيد، والفحو، وصلاق، وحفار والديه ، وبريده، والشواق، والوسقة، وحفار، والسعدية، وجذم، وصوانة، والمدرج، وثريان، والمرتفعات الجبلية وبعض الهجر التابعة لها وأجزاء من طريق الدولي ( جدة ، الليث ، جازان) سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.