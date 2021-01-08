شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: الحاصل على لقاح كورونا لا يكون معديا لهذا السبب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة أن الحاصلون على لقاح كورونا لا يكونوا معديين، ونصحتهم بضرورة الاستمرار في الإجراءات الوقائية.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الصحة 937 عبر موقع تويتر إن الشخص لا يكون معديًّا بعد تلقي اللقاح لعدم احتوائه على خلايا نشطة أوحية من الفيروس.

ودعت الأشخاص المطعمين الاستمرار في اتباع جميع الإرشادات لحماية أنفسهم والآخرين حتى تتوفر المعلومات حول مدى قدرة اللقاح على تقليل انتقال العدوى بين العامة ومدة استمرار الحماية.

وأكدت أن اللقاح يعتبر وسيلة آمنة وفعالة بالعمل مع دفاعات الجسم وتكوين مناعة ضد الإصابة بالفيروس ومنع المرض وتقليل نقل العدوى.