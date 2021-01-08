10 أطعمة ومشروبات ترهق عملية الهضم.. فكيف نعالجها؟

يتميز الجهاز الهضمي بالقدرة على هضم كل أنواع الغذاء بشكل طبيعي دون معاناة، لكن بسبب اختلاف أساليب المعيشة وتناول أطعمة ومشروبات معينة، فقد تحدث بعض المشكلات، وتظهر في أشكال صحية مختلفة.

1- الأطعمة المقلية

غنية بالدهون وقد تسبب الإسهال، كما يمكن للصلصات المركزة وقطع اللحم الدهنية والحلويات الدسمة أن تسبب مشاكل هضمية أيضًا، لذا اختر الأطعمة المحمصة أو المخبوزة والصلصات الخفيفة المتضمنة خضراوات بدلاً من الزبدة أو الكريمة.

2- الحمضيات

تحتوي الحمضيات على نسبة عالية من الألياف، قد تسبب اضطراب المعدة عند البعض، فلا تفرط في تناول البرتقال والجريب فروت والحمضيات الأخرى إذا كانت لا تشعرك بالراحة.

3- السكر الصناعي

تحذر الجهات الطبية من استهلاك كثير من السكر الصناعي، وخاصة “السوربيتول” الذي قد يصيب بتشنجات وإسهال، إذا تناولت 50 جرامًا منه يوميًا، أو حتى كمية اقل.

4- الكثير من الألياف

الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الكربوهيدرات الصحية، مثل الحبوب الكاملة والخضراوات، مفيدة لعملية الهضم، إلا أن تناولها بكثرة يصعّب من تكيف الجهاز الهضمي معها، وتحدث الغازات والانتفاخ، لذا زد الألياف التي تتناولها تدريجيًا.

5- الفاصوليا الجافة

تمتلئ بالبروتين والألياف الصحية، وتحتوي أيضًا على سكريات يصعب هضمها، وتقوم بالمهمة بكتيريا موجودة في الأمعاء، فتتكون الغازات أثناء ذلك، والحل هو نقع الفاصوليا المجففة 4 ساعات على الأقل وسكب الماء قبل الطهي.

6- الملفوف ومجموعته

تحتوي الخضراوات الصليبية، مثل البروكلي والملفوف، على نفس السكريات التي تكون الغازات أثناء هضم الفاصوليا، وتجعل هضم الألياف صعبا، والأسهل على المعدة أن تطهوها بدلاً من أكلها نيئة.

7- سكر الفركتوز

الأطعمة المحلاة بسكر الفركتوز، كالمشروبات الغازية والحلوى وعصير الفاكهة والمعجنات، يصعب على البعض هضمها، وقد تؤدي إلى الإسهال والانتفاخ والتشنجات.

8- الفلفل الحار

يصاب بعض الأشخاص بعسر الهضم أو الحموضة المعوية بعد تناولهم طعاما به فلفل حار، خاصة لو كان مع وجبة كبيرة، وتشير الدراسات إلى أن الكابسيسين (المكون الحار في الفلفل) هو السبب.

9- منتجات الألبان

إذا تسببت في حدوث الإسهال والانتفاخ والغازات، رغم أنه لا يوجد بها لاكتوز، فهذا يعني أنك تفتقد إنزيم هضم السكر الموجود في الحليب ومنتجات الألبان، عليك تجنب تلك الأطعمة أو جرّب إضافة دواء به الإنزيم المفقود.

10- نعناع

يقوم بإرخاء العضلات الموجودة في الجزء العلوي من المعدة، فيسمح للطعام بالعودة إلى المريء، وقد يسبب حرقة المعدة، مثل الشوكولاتة والقهوة، ويرى خبراء أنه يمكن منع عودة الطعام للمريء بفقدان الوزن، وتناول طعام أقل، وعدم النوم بعد الأكل.