بالصور.. وزير الحرس الوطني يتلقى لقاح كورونا

تلقى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، لقاح كورونا.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ الأمير عبدالله بن بندر وعددًا من منسوبي الوزارة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد - 19».

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من مليون شخص في المملكة للحصول على لقاح كورونا، مشيرة إلى أن رحلة التحصين بلقاح كورونا تبدأ بالجرعة الأولى، وبعد الجرعة الثانية يصل متلقوها إلى بر الأمان.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 363485 إصابة، بينما تم تسجيل 138 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس ليصل إجمالي حالات التعافي منذ بدء الجائحة إلى 355037 حالة. وتم تسجيل 6 حالات وفيات؛ ليصل الإجمالي إلى 6278 حالة.

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