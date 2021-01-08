إجراء عمليات الأسنان للأطفال تحت التخدير العام في مستشفى أحد

أعلنت صحة المدينة المنورة عن البدء في إجراء عمليات الأسنان للأطفال تحت التخدير العام وذلك في مستشفى أحد العام، بالشراكة مع أقسام جراحة اليوم الواحد والتخدير والتمريض في المستشفى ومركز طب الأسنان التخصصي في مستشفى الملك فهد العام ممثلًا في قسم عيادات الأسنان للأطفال.

وأبانت صحة المدينة المنورة أن هذه العمليات ستكون للأطفال الذين يعانون من تسوسات في الأسنان وبقايا جذور تستلزم العلاج تحت تخدير عام ، لافتةً إلى أن هذه الخدمات ستكون مستمرة بشكل إسبوعي.