شاهد بالصور.. أجواء الرياض بعد هطول الأمطار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثقت مجموعة من الصور، هطول أمطار الخير على الرياض، مساء أمس الخميس، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، بمشيئة الله استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق اليوم الجمعة.

وتشمل الحالة مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير (تشمل السواحل منها) تمتد إلى منطقتي حائل والقصيم وأجزاء من مناطق الرياض، تبوك، المدينة المنورة والشرقية.



