السعودية | أمطار على منطقة الباحة والقصيم

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هطلت اليوم على منطقة الباحة أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والمندق والقرى والعقيق وقلوه والمخواه وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

كما هطلت أمطار مساء اليوم خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، تشملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والبكيرية والرس والبدائع والمذنب والشماسية والخبراء ورياض الخبراء وعيون الجواء والأسياح و مراكز الربيعة والبطين والبندرية والحيسونية وأبا الورود وحنيظل والصمعوريه والقوارة والبطين والفوارة، والعمار وأجزاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.