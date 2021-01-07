السعودية للكهرباء تعلق على مقطع التوصيلات وتغير الاستهلاك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفت السعودية للكهرباء ما تم تداوله في مقطع فيديو يزعم أن تغيير التوصيلات الكهربائية يساهم في تغيير استهلاك الطاقة.

وقالت الشركة، عبر حسابها في “تويتر”: “ترغب السعودية للكهرباء أن توضح عدم صحة ما ذكره المشترك في مقطع فيديو العداد المتداول بأن تغيير التوصيلات الكهربائية يساهم في ارتفاع استهلاك الطاقة، كما أن تصميم حجم وعدد الموصلات روعي فيه النواحي الفنية المطلوبة”.

وأضافت: “تؤكد الشركة بأن التوصيلات الكهربائية للعداد يجب أن تتم من قبل المختصين بالشركة التزامًا بالسلامة وحفاظًا على موثوقية الخدمة”.

