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السعودية للكهرباء تعلق على مقطع التوصيلات وتغير الاستهلاك

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

السعودية للكهرباء تعلق على مقطع التوصيلات وتغير الاستهلاك

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفت السعودية للكهرباء ما تم تداوله في مقطع فيديو يزعم أن تغيير التوصيلات الكهربائية يساهم في تغيير استهلاك الطاقة.

وقالت الشركة، عبر حسابها في “تويتر”: “ترغب السعودية للكهرباء أن توضح عدم صحة ما ذكره المشترك في مقطع فيديو العداد المتداول بأن تغيير التوصيلات الكهربائية يساهم في ارتفاع استهلاك الطاقة، كما أن تصميم حجم وعدد الموصلات روعي فيه النواحي الفنية المطلوبة”.

وأضافت: “تؤكد الشركة بأن التوصيلات الكهربائية للعداد يجب أن تتم من قبل المختصين بالشركة التزامًا بالسلامة وحفاظًا على موثوقية الخدمة”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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