جامعة حائل تحقق إنجازًا عالميًا في قياس اليود المشع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365 - واس

حقق المحاضر في كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بجامعة حائل والمبتعث لدراسة السموم البيئية والإشعاعية بالخارج فهد بن عواض العتيبي, إنجازاً عالمياً بوصفه أول باحث بالعالم يقيس اليود المشع ١٢٩ بجسم الإنسان بطريقة مبتكرة، وذلك باستخدام جهاز مطياف الكتلة المتسارع، الذي سيفتح المجال لاستخدام هذا العنصر بمجال الطب والغذاء والسلامة النووية كأول دراسة وأول نموذج عالمي يعزز هذا العلم.

وأكدت الدراسة أن تركيز اليود المشع ١٢٩ في جسم الإنسان هو انعكاس للبيئة المحيطة، ويتغير بتغير مكان الإقامة، حيث تُعد هذه المرة الأولى التي يُلاحظ فيها وجود ارتباط بينه وبين اليود التقليدي في جسم الإنسان، وأن هذا الارتباط غير موجود في العينات البيئية للعنصر، وذلك لاختلاف مصادر اليود المشع ١٢٩ في البيئة عنه في الإنسان، وأن المصدر المشترك لكلا العنصرين عن طريق الهواء والغذاء.

وأوضح العتيبي أنه يمكن استخدام هذه الدراسة في مجال السلامة النووية لقياس تركيز اليود المشع ١٢٩ داخل أجساد العاملين والساكنين بالقرب من المفاعلات النووية والتحقق من خلو المنطقة من التسريبات الإشعاعية، وأنَّ المفاعلات تستخدم لأغراض سلمية.

من جانبه, قدم معالي رئيس الجامعة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم شكره وتقديره للمبتعث العتيبي على هذه الدراسة التي ستسهم في دعم البحث العلمي في المجالات التي ركزت عليها الدراسة، مشيرًا إلى أن الجامعة تفخر بمثل هذه المنجزات العلمية التي يفخر بها الوطن، وتعكس تفوق الطلبة السعوديين في المراكز والمؤسسات العلمية العالمية.



