شكرا لمتابعة خبر عن وزير الموارد البشرية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلقيه اليوم الخميس، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وقال الراجحي، في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "تلقيت اليوم لقاح كورونا، وكلي فخر بجهود وطننا الغالي وتوجيهات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- التي تؤكد أن صحة الإنسان أولًا".

وأضاف: "أشكر منسوبي وزارة الصحة وعلى رأسهم أخي معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة على الجهود القائمة والتميز في جودة الخدمات المقدمة".