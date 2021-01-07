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وزير الموارد البشرية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلقيه اليوم الخميس، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وقال الراجحي، في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "تلقيت اليوم لقاح كورونا، وكلي فخر بجهود وطننا الغالي وتوجيهات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- التي تؤكد أن صحة الإنسان أولًا".

وأضاف: "أشكر منسوبي وزارة الصحة وعلى رأسهم أخي معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة على الجهود القائمة والتميز في جودة الخدمات المقدمة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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