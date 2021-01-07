شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الخطوط القطرية بشأن رحلاتها الجوية مع المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):

أذاعت قناة الإخبارية، في نبأ عاجل، أن الخطوط القطرية تبدأ في إعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر أجواء ‎المملكة.

وكانت المملكة وافقت على فتح الأجواء والحدود مع قطر، وجاء ذلك بعد تصريح وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، بشأن الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر.

‏يذكر أن وزير الخارجية الكويتي، أكد أن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم، موضحا أنه تم الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة.

وأشار وزير الخارجية الكويتي:" الشيخ نواف أجرى اتصالين بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله - وأمير قطر ‎".