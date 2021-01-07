شكرا لمتابعة خبر عن تطور جديد ومثير بشأن منفذ سلوى الحدودي مع قطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):

أفادت قناة الإخبارية، أنه تم البدء في إجراءات فتح منفذ سلوى الحدودي مع قطر.

وكان موظفو الهيئة العامة للجمارك و المديرية العامة للجوازات تواجدوا في منفذ سلوى الحدودي مع قطر.

وأظهرت صورة متداولة لوحة ترحيبية في منفذ سلوى الحدودي، تضمنت " حياكم الله، نورت المملكة"، كإشارة لقرب تشغيل المنفذ.

يذكر أن المملكة وافقت على فتح الأجواء والحدود مع قطر، وجاء ذلك بعد تصريح وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، بشأن الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر.