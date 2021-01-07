︎
.
أعلن وزير الصحة، توفيق الربيعة”، اليوم (الخميس)، عن تدشين خدمة الجواز الصحي بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.
وأوضح الربيعة أن هذه الخدمة ستوفر خدمات للاستفادة منها من قبل جميع الجهات المختصة لمعرفة من تلقى اللقاح وحالتهم الصحية.
ومن جهته، لفت رئيس “سدايا”، عبدالله الغامدي” إلى أن الجواز الصحي يصدر بشكل آلي عند استكمال الجرعة الثانية وإدخالها في نظام وزارة الصحة مباشرة خلال ثوان، ليظهر الجواز من خلال تطبيق “توكلنا.
وأضاف أن المملكة من أوائل الدول التي أطلقت الجواز الصحي، داعياً الجهات المختصة للاستفادة من إصدار هذا الجواز.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين “الجواز الصحي”.. ويوضح أهدافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.