تدشين “الجواز الصحي”.. ويوضح أهدافه

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أعلن وزير الصحة، توفيق الربيعة”، اليوم (الخميس)، عن تدشين خدمة الجواز الصحي بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

وأوضح الربيعة أن هذه الخدمة ستوفر خدمات للاستفادة منها من قبل جميع الجهات المختصة لمعرفة من تلقى اللقاح وحالتهم الصحية.

ومن جهته، لفت رئيس “سدايا”، عبدالله الغامدي” إلى أن الجواز الصحي يصدر بشكل آلي عند استكمال الجرعة الثانية وإدخالها في نظام وزارة الصحة مباشرة خلال ثوان، ليظهر الجواز من خلال تطبيق “توكلنا.

وأضاف أن المملكة من أوائل الدول التي أطلقت الجواز الصحي، داعياً الجهات المختصة للاستفادة من إصدار هذا الجواز.

Source akhbaar24.argaam

