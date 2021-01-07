فيديو.. “توكلنا” يوضح طريقة إصدار “الجواز الصحي”

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أوضح تطبيق “توكلنا” الخطوات الواجب اتباعها لإصدار الجواز الصحي الذي يحصل المرء عليه عقب تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد.
وذكر التطبيق أن ” أنه يمكن للفرد أن يستعرض جوازه الصحي من خلال الدخول على تطبيق “توكلنا” ثم اختيار أيقونة الجواز الصحي” من القائمة الرئيسية، وبعدها يظهر الجواز الصحي.
وأكد أن استخدامات الجواز الصحي يأتي ضمن العودة التدريجية للحياة الطبيعية، مؤكدة أن هذا الجواز سيكون أحد أبرز الخدمات التي ستساعد في تحقيق العودة للحياة الطبيعية.
ونوه بأن الجواز الصحي لا يعني عدم أخذ التدابير الوقائية من لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وبقية الإجراءات المعلن عنها سابقاً من قبل الجهات المختصة.
Source akhbaar24.argaam
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