«الزعاق» يكشف الأساب المناخية لخروج «طلع النخل» قبل موعده

حدد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، الأسباب المناخية لخروج «طلع النخل» قبل موعده، مشيرا إلى أن المواسم قسمان: مواسم امتزاجية (لا تتغير عناصرها) وانفصالية (يتغير فيها السلوك الحشري والسلوك الزراعي والعناصر المناخية).

وأضاف «الزعاق»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المواسم الامتزاجية مثل «الجوزة والمرزم» نخرج من موسم لآخر من هذين الموسمين من دون أن نشعر بشيء، وذلك بخلاف المواسم الانفصالية.

واستكمل عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، أن المواسم الانفصالية كالمربعانية هي حد فاصل بين تغير السلوك الزراعي والحشري والعناصر المربعانية؛ فشدة بردها ينضج الحمضيات ويريح النخل؛ لكن في حال تغير عناصر المربعانية (مثل العام الحالي) تتغير المنظومة، فيطلع النخل قبل دخول موسم الشبط.

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