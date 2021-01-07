أكثر من 3 آلاف خريج بجامعة جازان يتسلمون وثائقهم الأحد المقبل

هنأ رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني الخريجين والخريجات في الفصل الأول من العام الجامعي 1442هـ وأولياء أمورهم.

وأشاد «القحطاني» بنجاح تجربة الجامعة في إدارة الاختبارات الحضورية مع تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية، منوهًا بما بذلته الطواقم الأكاديمية والصحية والإدارية والفنية والأمنية في مختلف كليات وعمادات وإدارات الجامعة من تفان وحرص، وبما بذله أولياء الأمور من دعم ومساندة لأبنائهم في مسيرتهم الجامعية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد فقيهي، أن عدد الخريجين لمرحلة البكالوريوس بلغ 3000 خريج وخريجة في الفصل الدراسي الأول من العام 1442هـ، منهم 1935 طالبة و1065 طالبًا، فيما بلغ عدد خريجي الدبلوم 562 منهم 417 خريجة و145 خريجًا.

وأضاف الدكتور فقيهي أن الجامعة أنهت تجهيز الوثائق للخريجين ويمكنهم استلام وثائقهم عن طريق كلياتهم ابتداء من الأحد المقبل 10 يناير 2021م، كما ويمكنهم الحصول على نسخة إلكترونية من وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي من خلال حساب الطالب في النظام الأكاديمي.