بالصور.. فرق تفتيش موارد الرياض تحرر 51 مخالفة وإنذار خلال 24 ساعة

نفذت فرق التفتيش الرجالية والنسائية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بقيادة مدير عام الفرع الدكتور محمد بن عبدالله الحربي مجموعة من الجولات التفتيشية المفاجئة على العديد من المواقع المتفرقة في العاصمة الرياض للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بأنظمة العمل وقرارات التوطين والتأنيث.

وأسفرت الجولات التي شملت أنشطة الإيواء السياحي الفنادق والشقق المفروشة ومحلات الذهب والمجوهرات وبعض الأنشطة المتنوعة الأخرى عن إجراء 300 زيارة ورصد 51 مخالفة وإنذار خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ اللازم حيالها بما تقتضيه اللوائح والأنظمة.

وذكر فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن الزيارات الميدانية والجولات التي ينفذها المفتشون والمفتشات لمتابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بقرارات التوطين مستمرة، وستنفذ بشكل مفاجئ، لضمان تحسين بيئة العمل وتوفير فرص العمل لأبناء الوطن من الجنسين.

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