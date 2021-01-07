«طقس الجمعة».. أمطار رعدية في 9 مناطق منهم مكة والرياض والمدينة

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الجمعة، هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، حائل والقصيم وأجزاء من مناطق الرياض، تبوك، المدينة المنورة والشرقية.

وتوقع المركز أن يشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة

وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية، جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة بالدرجة المئوية في معظم مناطق المملكة: