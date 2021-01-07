هطول أمطار على القصيم والطائف والباحة

هطلت أمطار مساء اليوم خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والبكيرية والرس والبدائع والمذنب والشماسية والخبراء ورياض الخبراء وعيون الجواء والأسياح و مراكز الربيعة والبطين والبندرية والحيسونية وأبا الورود وحنيظل والصمعوريه والقوارة والبطين والفوارة، والعمار وأجزاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.

كما هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت القيم، والحلقة، والقديرة والشرفية ومسرة، وطريق الهدا، سالت على إثرها الأودية والشعاب، كما تعرضت منطقة الباحة لهطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والمندق والقرى والعقيق وقلوه والمخواه وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

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