«الغذاء والدواء» تحدد شروط شرب حليب الإبل

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، شروط شرب حليب الإبل والذي يعد من أنواع الحليب المفيدة للإنسان.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ حليب الإبل غني بعناصر مفيدة، ويراعى عند شربه أن يكون مبسترًا ومعامل بالحرارة للقضاء على الميكروبات الممرضة.

ونصحت الهيئة بتجنب شرب حليب الإبل الخام من الباعة المتجولين؛ منعا بالإصابة بالعديد من الأمراض والتي تتفاوت من نزلات معوية بسيطة إلى الإعاقة والوفاة ويتعاظم تأثير الأعراض على الفئات الحساسة وكبار السن والمرضى.

وأوضحت الهيئة أن حليب الإبل من الممكن أن يتلوث بعدة مصادر منها مخلفات الحيوان والتهاب الضرع والبكتريا التي تعيش على جلد الحيوان والحشرات والقوارض والتلوث البشري والبيئة المحيطة، وشددت على أن عملية البسترة على لا تؤثر على المحتويات الغذائية الطبيعية الموجودة بحليب الإبل.

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