«الغذاء والدواء» تحذّر من 3 منتجات حناء لارتفاع نسبة البكتيريا والفطريات بها

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من 3 منتجات من الحناء؛ بسبب احتوائها على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به.

وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من منتجات الحناء المتداولة في الأسواق المحلية، وأظهرت النتائج احتواء 3 منتجات على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016

ويحمل المنتج الأول اسمHemani Henna Black With Bakhour، بأرقام تشغيلاتHB 150/22 - HB 150/48 وتواريخ صلاحية 11/2021 و12/2024، ويحمل المنتج الثاني اسمHemani Henna Red With Saffron بأرقام تشغيلاتHR 150 42 - HR 150 49 وتاريخ صلاحية 02/2024، فيما يحمل المنتج الثالث اسمHemani Henna Brown With Rose بأرقام تشغيلاتHBN 150 42 - HBN 150 49 وتاريخ صلاحية 02/2024.

وأشارت الهيئة إلى أن البكتيريا والفطريات توجد في منتجات التجميل لعدة أسباب، منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد أثناء مراحل تصنيع المنتج والتعبئة والتغليف، أو بسبب تخزين المنتج في ظروف وبيئة غير مناسبة، ويُعد تلوث منتجات التجميل بالبكتيريا والفطريات غير مسموح به إلا إذا كان من نوع البكتيريا غير الضارة وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به، وقد يؤدي التعرض لنسب عالية من البكتيريا والفطريات إلى مخاطر صحية على المستهلك.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتجات المعلن عنها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشدّدة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات حول المنتجات التي تم التحذّير منها زيارة موقعها الإلكتروني: www.sfda.gov.sa

