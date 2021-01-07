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التجمع الصحي: 5 إجراءات ضرورية لمرضى الربو وقت هطول الأمطار

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الرياض - محمد عبدالله - بينها «تغطية الأنف»

نصح التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، مرضى الربو باتخاذ الإجراءات الوقائية من أزمات الربو، وقت هطول الأمطار. 

وقال التجمع الصحي، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أزمات الربو وقت هطول الأمطار يمكن تجنبها، بالحرص على تغطية الرأس والفم والأنف عند الاضطرار إلى الخروج من المنزل، وأخذ البخاخ الوقائي في حال وصف الطبيب ذلك؛ لأن المطر والهواء البارد من مهيجات الربو لذلك يفضل تجنيهم قدر الأمكان، مع حمل البخاخ الإسعافي وموسع الشعب. 

ونصح المركز بالتوجه إلى أقرب مركز طبي في حال عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، أو تفاقهم الأعراض وعدم القدرة على التنفس، أو الكلام، أو حدوث ازرقاق في أطراف الشفتين واللسان. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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