أزالت أمانة محافظة جدة، ممثلة في بلدية الصفا الفرعية، مبنى مخالفا ملحقا بمسجد، تم تشييده على مرفق مخصص كحديقة، حيث نفذت آليات البلدية عمليات الإزالة بدعم ومشاركة شرطة البلدية، وعدد من الجهات ذات العلاقة وإدارة المعدات، وإدارة معالجة المخلفات وشركة الكهرباء السعودية ، وشركة المياه الوطنية وشركة النظافة. وأوضح رئيس بلدية الصفا الفرعية عهود الشمراني، أنه جرى تشكيل فريق مخصص لهذا الغرض، بمتابعة من وكيل الأمين للبلديات الفرعية وإشراف مشرف قطاع الوسط حيث تتواصل أعمال إزالة الموقع، ورفع الدمارات، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة في الأمانة وتؤكد أمانة جدة استمرار جهودها الرقابية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق الأنظمة والتعليمات، والحد من المخالفات البلدية والظواهر السلبية بكل أشكالها، عبر جولات ميدانية داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية.



كانت هذه تفاصيل خبر إزالة مبنى مخالف على مرفق مخصص لحديقة بالصفا في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.