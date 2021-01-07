الخطوط القطرية تبدأ إعادة رحلاتها عبر سماء المملكة

أعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف بعض رحلاتها عبر المجال الجوي السعودي اعتبارًا من مساء اليوم وقالت عبر Twitter «بدأت الخطوط الجوية القطرية بإعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء السعودية، مع تشغيل أول رحلة مجدولة QR1365 من الدوحة إلى جوهانسبورج هذا اليوم، 7 يناير».



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