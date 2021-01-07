برنامج توعوي بلقاح كورونا في الحرث

دشن محافظ الحرث إبراهيم الألمعي في مكتبه أمس فعاليات التوعية بأخذ لقاح كورونا والتسجيل في تطبيق صحتي والذي نظمته وأشرفت عليه لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة بالشراكة مع مستشفى الحرث العام وذلك بحضور رئيس لجنة التنمية بالحرث أبوطالب علواني ومدير المستشفى الإخصائي خالد حارثي وانطلقت فعاليات البرنامج التوعوي في منتزه العين الحارة بحضور أعضاء لجنة التنمية وعدد من الممرضين والممرضات والمتطوعين والمتطوعات. حيث تخلل البرنامج العديد من الفعاليات للتعريف بأهمية أخذ اللقاح وطريقة التسجيل في تطبيق صحتي كما تم توزيع العديد من باقات الورد على الزوار والمنتزهين متضمنة باركود التسجيل في التطبيق وإجراء بعض الفحوصات كفحص ضغط الدم وتوضيح بعض التعليمات الخاصة بإعطاء لقاح كورونا.



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