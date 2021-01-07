السعودية اليوم / هطول أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة



جدة 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

هطلت مساء اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات منطقة مكة المكرمة الجنوبية، شملت القنفذة، والليث، وأضم، والعرضيات، وقرى ومراكز ديار فهم، وجذم، وثربان، والشواق، وصوانة، والمدرج، وصلاق، وعيار، وخميس حرب، وحلي، والاحسبة، وقنونا، وسبت الجارة، وبني عيسى، والمظيلف، وأجزاء متفرقة من المراكز والقرى بالمنطقة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

22:35ت م

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