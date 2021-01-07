شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل البدء في إزاحة الحواجز الخرسانية في منفذ سلوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الجهات المعنية في منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر، بالعمل على رفع الحواجز الخرسانية مساء اليوم الخميس، في مواصلة للاجراءات الرسمية استعداداً لفتح لاستقبال المسافرين خلال الساعات القادمة.

في حين أكد مصادر اليوم ، عن قيام جهات الاختصاص في المنفذ باستدعاء الكوادر "الجمارك، الجوازات، الجهات الأمنية" وتأمين كافة اللوازم الخدمية واللوجستية استعداداً لبدء التشغيل، والذي من المترقب أن تصدر الجهات العليا بيانا بخصوصه.

كما يجري العمل بالتنسيق والتكاملية بين منفذ "ابوسمرة" في الجانب القطري، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

في حين تواجدت كوادر من وزارة الصحة، للإشراف والتسنيق لكل ما يضمن سلامة العابرين من المنفذ وتطبيقهم بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها في المنافذ السعودية.