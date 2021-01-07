شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة "الجواز الصحي" عبر تطبيق "توكلنا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الصحة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) خدمة "الجواز الصحي" عبر تطبيق "توكلنا"

وقال الرئيس التنفيذي لمنظومة "توكلنا" م. عبدالله العيسى ، إن خدمة الجواز الصحي هي خدمة تسمح لمستخدمي تطبيق توكلنا باستعراض بيانات وتاريخ تطعيم لقاح كورونا بعد حصول المستخدم على جميع الجرعات اللازمة من لقاح كورونا التي بناء عليها تُغيّر الحالة الصحية له إلى "مُحصن"، مشيرا الى أن تطبيق توكلنا تخطى أكثر من 9 ملايين مستخدم.