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شكرا لقرائتكم لحظة تلقي وزير الموارد البشرية لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07
وأضاف: “أشكر منسوبي وزارة الصحة وعلى رأسهم أخي معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة على الجهود القائمة والتميز في جودة الخدمات المقدمة”.
لحظة تلقي وزير الموارد البشرية لقاح كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
تلقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.
وقال الراجحي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تلقيت اليوم لقاح كورونا، وكلي فخر بجهود وطننا الغالي وتوجيهات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- التي تؤكد أن صحة الإنسان أولًا.
وأضاف: “أشكر منسوبي وزارة الصحة وعلى رأسهم أخي معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة على الجهود القائمة والتميز في جودة الخدمات المقدمة”.