لحظة تلقي وزير الموارد البشرية لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

تلقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وقال الراجحي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تلقيت اليوم لقاح كورونا، وكلي فخر بجهود وطننا الغالي وتوجيهات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- التي تؤكد أن صحة الإنسان أولًا.

وأضاف: “أشكر منسوبي وزارة الصحة وعلى رأسهم أخي معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة على الجهود القائمة والتميز في جودة الخدمات المقدمة”.

