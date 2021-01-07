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بعد 1312 يوماً.. منفذ سلوى يعود مجدداً للعمل خلال ساعات

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جدة - خالد شويل - بعد 1312 يوما قضاها منفذ سلوى مغلقا أبوابه، يستعد المنفذ الحدودي الذي يربط بين وقطر خلال الساعات القادمة لافتتاحه مجددا. ورصدت "الخليج 365" خلال الأيام الثلاثة الماضية استعداد كافة الجهات الحكومية بالمنفذ للعمل مجدداً، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة في كافة منافذ المملكة.

وأكدت مصادر خاصة لـ«الخليج 365» أن الجهات المسؤولة في المنفذ وجميع الأجهزة الحكومية أكملت استعداداتها منذ صدور القرار، وأن جميع الموظفين متواجدين على مدار الساعة، وأشارت المصادر إلى أن حركة التنقل في المنفذ ستخضع لقرارات وزارة الداخلية المطبقة على جميع المنافذ البرية الأخرى هذه الأيام، تنفيذا للإجراءات الاحترازية بخصوص فايروس «».


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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