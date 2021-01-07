شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: 3 وفيات و5 إصابات في حادثتي ضلع وشعار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، حادثتين منفصلتين في عقبتي ضلع وشعار أدتا إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة بالمنطقة محمد الشهري، أن فرق الهلال الأحمر باشرت اليوم، حادثتين منفصلتين في عقبتي ضلع وشعار أدتا إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات. وأضاف، فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ عن حادثة عقبة ضلع، توجهت 5 فرق إسعافية واتضح وجود حالتي وفاة، و 5 إصابات، وتم التعامل مع الحالات من قبل الفرق الإسعافية، وجرى نقلها للمنشآت الصحية القريبة، بينما شهدت حادثة عقبة شعار حالة وفاة.