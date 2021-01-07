شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. طفلة متوفاة دماغياً تنقذ قلب رضيعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تمكن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض من إجراء زراعة قلب ناجحة لطفلة رضيعة قبل أن تكمل عامها الأول كأصغر حالة زراعة قلب في تاريخ عمليات زراعة القلب في المملكة والمنطقة العربية على مدى أكثر من ثلاثة عقود.

ونجح مركز القلب بالمستشفى في إجراء العملية للطفلة الرضيعة التي تعاني من مرض نادر من أمراض اضطرابات التمثيل الغذائي إثر توفر قلب من طفلة متوفاة دماغياً عمرها 10 سنوات تبرعت عائلتها بأعضائها بعد تنسيق من المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

وأوضح كبير استشاريي جراحة القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور زهير الهليس أن عملية زراعة القلب الناجحة جرت بالرغم من عدم توافق فصيلة الدم كأول حالة من نوعها في المنطقة، لافتاً إلى أن ذلك كان ممكناً بسبب ما يسمى طبياً «عدم نضج الجهاز المناعي» لدى حديثي الولادة لكنه يتطلب رعاية طبية دقيقة من بينها إعطاء أدوية نوعية، مبيناً أن هذا الإجراء مُثبت علمياً ويتم في عدة مراكز متقدمة عالمياً لزراعة القلب للأطفال.

وأضاف أن الطفلة الرضيعة أحيلت إلى المستشفى قبل 6 أشهر من أحد المستشفيات في المملكة إذ ولدت بمرض نادر من أمراض اضطرابات التمثيل الغذائي ما تسبب في اعتلالات قلبية شديدة وتدهور في عضلة القلب وجرى تنويمها في قسم العناية المركزة وخضعت لتشخيص طبي دقيق من فرق طبية متعددة في طب الأطفال والأمراض الوراثية وجراحة القلب وأعطيت الأدوية اللازمة، كما أجريت لها عدة عمليات كأفضل الخيارات الجراحية المتاحة طبياً لإنقاذ حياتها، من بينها عملية إصلاح الصمام المترالي ثم عملية استبدال الصمام المترالي كاملاً عبر زراعة صمام صناعي بديل، مشيراً إلى أن حالة الطفلة لم تتحسن بسبب طبيعة وشدة الحالة المرضية ما أدى إلى استمرار ضعف وتدهور شديدين في عضلة القلب كحالة فشل قلب نهائي.

وبين الدكتور الهليس أن الرعاية الطبية الدقيقة للمحافظة على حياة الطفلة كانت تتم من قبل الطواقم الطبية المختلفة في تخصصات العناية المركزة وطب حديثي الولادة وأمراض وجراحة القلب طوال الأشهر الـ6 الماضية، فيما كان التواصل والتنسيق يجري مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء للحصول على قلب من متبرع متوفى دماغياً، ما تكلل في النهاية بالحصول على قلب لطفلة عمرها 10 أعوام متوفاة دماغياً تبرعت عائلتها بأعضائها.

وأكد أن عملية زراعة القلب أجريت في 19 نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أن حالتها في تحسن لافت بعد أسابيع من إجراء الزراعة وينتظر مغادرتها المستشفى قريباً والخضوع لمتابعة طبية دورية.

من جانبه أكد مدير مركز القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور جهاد البريكي أن برنامج زراعة القلب تمكن خلال العام المنصرم 2020 من إجراء 20 عملية زراعة قلب من بينها 5 عمليات زراعة قلب لأطفال دون سن 14 عاماً رغم تحديات جائحة كورونا ليصل إجمالي حالات زراعة القلب إلى 384 عملية زراعة منذ العام 1989 وحتى نهاية 2020، لافتاً إلى أن المستشفى يُعد ضمن أعلى 10% من المراكز الطبية العالمية التي تجري أعلى معدلات زراعة القلب سنوياً وبنتائج مماثلة لكفاءة وجودة العمليات التي تجرى في المراكز المتقدمة في أمريكا الشمالية والدول الأوروبية.