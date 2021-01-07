شكرا لقرائتكم خبر شراكات استراتيجية لصندوق التنمية الثقافي مع الجهات الحكومية والخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتزم صندوق التنمية الثقافي عقد شراكات استراتيجية فعالة مع جهات عدة في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الإيجابي على القطاع الثقافي والممارسين فيه بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة والمصلحة العامة.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق بدر الزهراني إن الصندوق يرسخ مكانة المملكة بين الدول الرائدة في مجال الثقافة والفنون على مستوى العالم، وسيعمل جاهدا على تحقيق طموحات القيادة الرشيدة، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، من خلال زيادة المحتوى المحلي للفنون والثقافة ورفع مؤشرات الرفاه الاجتماعية والمرتبطة ببرنامج جودة الحياة، والإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.6 مليارات ريال، وإيجاد أكثر من 70 ألف فرصة وظيفية بحلول 2030.

ونوه الزهراني بدعم وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الصندوق الأمير بدر بن فرحان المتواصل للثقافة بمكوناتها المختلفة، واهتمامه البالغ بالصندوق منذ طرحه كمبادرة حتى رأى النور بقرار من مجلس الوزراء أمس الأول كمنجز ثقافي، مبينا أن الصندوق يسعى إلى تنمية قطاع الثقافة من خلال تحفيز الجهات العاملة في المجال الثقافي للإسهام والاستثمار فيه بوصفه أحد أهم القطاعات الداعمة لاقتصاديات الوطن.

وأشار إلى أن «الصندوق» إحدى مبادرات وزارة الثقافة ضمن برنامج جودة الحياة التي تهدف إلى دعم منشآت القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والجمعيات العاملة في المجالات الثقافية المختلفة أو في دعم الممارسين في مختلف هذه المجالات، من خلال تقديم برامج تنموية تلبي احتياجات القطاعات الثقافية، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية غير المالية لجميع الجهات والأفراد العاملين في القطاع الثقافي.